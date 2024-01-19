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        Uzunhızırlı Göleti su tuttu, göçmen kuşlar geri geldi

        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve önemli sulak alanlardan olan ve geçen ağustos ayında tamamen kuruyan Uzunhızırlı Göleti, son aylarda etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı. Göletin su tutmasıyla birlikte göçmen kuşları tekrar geldi. Kuş Gözlemcisi Cenk Polat, geçen hafta yaptıkları sayımlarda, göletin yeniden su tutmaya başlamasıyla birlikte bölgedeki kuş türü sayısında bir artış gözlemlediklerini, bu türlerin arasından nesli tehlike altına olanlarında bulunduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:52 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:55
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        Uzunhızırlı Göleti su tuttu, göçmen kuşlar geri geldi
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        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve önemli sulak alanlardan olan ve geçen ağustos ayında tamamen kuruyan Uzunhızırlı Göleti, son aylarda etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı. Göletin su tutmasıyla birlikte göçmen kuşları tekrar geldi. Kuş Gözlemcisi Cenk Polat, geçen hafta yaptıkları sayımlarda, göletin yeniden su tutmaya başlamasıyla birlikte bölgedeki kuş türü sayısında bir artış gözlemlediklerini, bu türlerin arasından nesli tehlike altına olanlarında bulunduğunu söyledi.

        Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran Çanakkale, konumu ve kuş göçleri rotası üzerinde bulunması nedeniyle Türkiye'nin önemli sulak alanlarını içerisinde barındırıyor. Bu sulak alanlardan bir tanesi de nesli tehlike altında olan tepeli pelikan gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan, Eceabat ilçesindeki Uzunhızırlı Göleti. Uzunhızırlı Göleti geçen ağustos ayında kuraklık ve insan kaynaklı etkilerle tamamen kurudu. Göletteki kuş türlerinde azalma oldu. Son günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından gölet tekrar su tutmaya başladı. Kuş Gözlemcisi Cenk Polat, geçen hafta yaptıkları sayımlarda, göletin yeniden su tutmaya başlamasıyla birlikte bölgedeki kuş türü sayısında bir artış gözlemlediklerini, bu türlerin arasından nesli tehlike altına olanların da bulunduğunu söyledi.

        Uzunhızırlı Göleti'ni çiftçilerin arazileri sulamak için kullandığını belirten Kuş Gözlemcisi Cenk Polat, "Ama aynı zamanda burası göçmen kuşların da uğrak noktası. Hatta aralarında soyu tehlike altına olan 'elmabaş patka' ve 'dikkuyruk' gibi türlerinde kış aylarında göç zamanında ziyaret ettiği önemli bir gölet. Bu gölet 2-3 yıldır kuraklığında etkisiyle durumu çok kötüydü, kuruma noktasına gelmişti. Hatta bu yaz ayında tamamen kurumuştu. Daha önce orada hiç böyle bir şey olmamıştı. Ancak bu sene özellikle yağmur ve karın etkili bir şekilde yağmasıyla şu an yeniden su tutmaya başladı. Geçen haftaki sayımlarda da kuşları yeniden gölet çevresinde gözlemledik. Alandaki en büyük tehdit yasa dışı avcılık. Normal avcılık serbest ancak orada yapılmaması gerekiyor. Çünkü nadir türlerinde oraya gelip konakladığını düşünürsek göletin önemi çok büyük. Küresel ısınma, iklim değişikliği gibi sebeplerden dolayı her yıl göletlerimiz, sulak alanlarımız kuruyor. Uzunhızırlı Göleti de bunlardan nasibini alan bir yer. Göçmen kuşlar için kışın konaklamak için çok önemli bir nokta" dedi.

        Çanakkale'nin kuraklığın özellikle çok hissedildiği bir il olduğuna dikkati çeken Polat, "O nedenle bu sezon yağışın fazla olması sevindirici. Daha kışın ortasındayız. Bu sene bu yaşlar nedeniyle umuyorum yaz ayında kurumayacak. Biz geçen hafta yaptığımız sayımlarda kuş türü sayılarında artış olduğunu gözlemledik. Bu artış bizim için çok önemli. Aralarında nesli tehlike altında olan birkaç tane kuş türü vardı. Göletin durumu, suyun artmış olduğunu görünce bizde de bir sevinç oldu" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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