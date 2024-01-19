Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 05.00, 09.00, 13.00, 19.00 seferleri, Gökçeada hattında ise saat 07.00, 11.00, 17.00 seferleri iptal edildi.

DHA-Genel - Türkiye-Çanakkale - Cemhan ŞEN

2024-01-19 16:48:30