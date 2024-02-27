Çanakkale'de 169 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 lastik botta bulunan 69’u çocuk 169 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 5 farklı noktada kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları tarafından lastik botlarda bulunan 69’u çocuk 169 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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