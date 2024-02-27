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        Çanakkale'de 169 kaçak göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 lastik botta bulunan 69'u çocuk 169 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 5 farklı noktada kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları tarafından lastik botlarda bulunan 69'u çocuk 169 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 02:37 Güncelleme: 27.02.2024 - 02:40
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        Çanakkale'de 169 kaçak göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 lastik botta bulunan 69’u çocuk 169 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 5 farklı noktada kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları tarafından lastik botlarda bulunan 69’u çocuk 169 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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