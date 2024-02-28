Kamyonette 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltında

ÇANAKKALE'de,polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette narkotik köpeğiyle yapılan aramada 11 kilo 900 gram bonzai ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 26 Şubat'ta, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette özel eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada 11 kilo 900 gram bonzai ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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