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Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) sebebiyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) sebebiyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.
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