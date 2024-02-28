Çanakkale Boğazı'nda 'sis'; gemi trafiği çift yönlü askıya alındı ÇANAKKALE'de etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 17.30 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 20:20 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:25 facebook

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