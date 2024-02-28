Çanakkale Boğazı'nda 'sis'; gemi trafiği çift yönlü askıya alındı (2) FERİBOTSEFERLERİ DE DURDURULDUÇanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir hatlarındaki feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 23:54 Güncelleme: 28.02.2024 - 23:54 facebook

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