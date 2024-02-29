Çanakkale Boğazı'nda sis; 2 hatta seferler yeniden başladı ÇANAKKALE'de, dün akşam saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürürken, görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle boğaz trafiğinin halen çift yönlü olarak kapalı olduğu bildirildi. Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada yoğun sis nedeniyle durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında saat 10.15 itibariyle karşılıklı seferler yapıldığı, diğer seferlerin durumunun ise gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.Çanakkale Boğazı'nda dün etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği dün saat 17.30 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor.Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada yoğun sis nedeniyle durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında saat 10.15 itibariyle karşılıklı seferler yapıldığı, diğer seferlerin durumunun ise gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 11:32 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:35 facebook

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