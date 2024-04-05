Atatürk'ün Çanakkale'deki emrinde, Ramazan Bayramı'nda düşman taarruzu uyarısı
MUSTAFAKemal Atatürk'ün 109 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında kendi el yazısı ile yazdığı emirde, düşman kuvvetlerin özellikle Ramazan Bayramı'nda saldırabileceği endişesi yer alıyor.
MUSTAFAKemal Atatürk'ün 109 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında kendi el yazısı ile yazdığı emirde, düşman kuvvetlerin özellikle Ramazan Bayramı'nda saldırabileceği endişesi yer alıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları'nın en şiddetli zamanlarının ramazan ayına denk geldiğini belirterek, "Bununla alakalı birçok belge elimize geçti" dedi.
Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde, Çanakkale Savaşları'na ait birçok özel belge, arşiv ve koleksiyon kitap bulunuyor. 19'uncu Fırka Kumandanı Albay Mustafa Kemal'in 23 Temmuz 1915 tarihinde 57'nci Alay Kumandanlığı'na yazdığı emir de bu belgeler arasında yer alıyor. Deşifre edilen emirde, hassas ve önemli bir bölge olan Ağıdere bölgesinde yapılan gözetleme faaliyetleri sonucunda; düşmanın özellikle Ramazan Bayramı olması nedeniyle bayram havasından yararlanarak, Türk birliklerine yönelik bir taarruza kalkabileceği ve bunun için hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekiliyor.
Çanakkale Savaşları'nın en şiddetli zamanlarının ramazan ayına denk geldiğini söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bununla alakalı birçok belge elimize geçti. Bunlardan bazıları, Mustafa Kemal Atatürk'e ait belgeler. Gerçekten bu belgelerde o dönemin şartlarının nasıl cereyan ettiğini, Çanakkale'nin nasıl geçilmez yapıldığını, Türk askerlerindeki cesaret, azim ve kararlılığın nasıl olduğunu ve Çanakkale'deki o büyük başarının nasıl geldiğini daha iyi anlama imkanına sahip oluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazısı ve imzalı belgesi de şu anda, buradaki Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde sergilenmekte. O dönemin şartlarındaki ramazan ayıyla alakalı bir emir var. Oradaki emirin ihtivasında, muhtevasında düşmanın bizim için çok kutsal gün olan Ramazan Bayramı gününde taarruza kalkabileceği endişesi var. Dikkatli ve tedbirli olunması yönünde bir emir var" diye konuştu.
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