Atatürk'ün Çanakkale'deki emrinde, Ramazan Bayramı'nda düşman taarruzu uyarısı

MUSTAFAKemal Atatürk'ün 109 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında kendi el yazısı ile yazdığı emirde, düşman kuvvetlerin özellikle Ramazan Bayramı'nda saldırabileceği endişesi yer alıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları'nın en şiddetli zamanlarının ramazan ayına denk geldiğini belirterek, "Bununla alakalı birçok belge elimize geçti" dedi.

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde, Çanakkale Savaşları'na ait birçok özel belge, arşiv ve koleksiyon kitap bulunuyor. 19'uncu Fırka Kumandanı Albay Mustafa Kemal'in 23 Temmuz 1915 tarihinde 57'nci Alay Kumandanlığı'na yazdığı emir de bu belgeler arasında yer alıyor. Deşifre edilen emirde, hassas ve önemli bir bölge olan Ağıdere bölgesinde yapılan gözetleme faaliyetleri sonucunda; düşmanın özellikle Ramazan Bayramı olması nedeniyle bayram havasından yararlanarak, Türk birliklerine yönelik bir taarruza kalkabileceği ve bunun için hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekiliyor.