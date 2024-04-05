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        Bozcaada'ya bayramda bazı araçların geçişi yasaklandı

        ÇANAKKALE'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine Ramazan Bayramı süresince kamyon, TIR, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasiteli otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin geçişi yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 12:36 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:40
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        Bozcaada'ya bayramda bazı araçların geçişi yasaklandı
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        ÇANAKKALE'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine Ramazan Bayramı süresince kamyon, TIR, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasiteli otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin geçişi yasaklandı.

        Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Ramazan Bayramı boyunca bazı araçların ilçeye girişi yasaklandı. Buna göre kamyon, TIR, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasiteli otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek. İl Trafik Komisyonunca alınan kararda, "Geyikli–Bozcaada hattında, 10.04.2024 ile 14.04.2024 tarihleri arasında; kamyon, TIR, iş makinesi, otobüs (33+kişilik) ve midibüs (19-32 kişi) cinsi araçların Bozcaada’ya geçişlerine izin verilmemektedir" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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