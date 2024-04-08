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        Bozcaada'da bayram rezervasyonlarında doluluk yüzde 80'e ulaştı

        ÇANAKKALE'nin Ege'nin kuzeyindeki turizm cenneti Bozcaada'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde konaklama tesisleri yüzde 80 doluluğa ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:17 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:20
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        Bozcaada'da bayram rezervasyonlarında doluluk yüzde 80'e ulaştı
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        ÇANAKKALE'nin Ege'nin kuzeyindeki turizm cenneti Bozcaada'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde konaklama tesisleri yüzde 80 doluluğa ulaştı. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Furıncı, "Bozcaada dünyanın 4'üncü en güzel adası. Şu anda yoğunluğumuz belli bir kapasiteye doğru gidiyor, yüzde 80'lere varmış durumdayız" dedi.

        Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilenler, özellikle İstanbul'a yakınlığı nedeniyle Bozcaada'daki konaklama tesislerini tercih etti. Resmi olarak 4 bin 500 yatak kapasitesine sahip Bozcaada, günlük kiralanan konut ve bağ evleri ile bayram döneminde günlük yaklaşık 20 bin turisti ağırlıyor. Bozcaada'ya gelen tatilciler, adanın koylarında ve plajlarında denize girerek, adanın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor.

        'EN GÜZEL BAYRAMLARINI GEÇİRECEKLER'

        BOZTİD Başkanı Kemal Furıncı, "Bozcaada dünyanın 4'üncü en güzel adası. Şu anda yoğunluğumuz belli bir kapasiteye doğru gidiyor, yüzde 80'lere varmış durumdayız. Ama arifeden itibaren biraz daha yükselişe geçecek. Halkımız her zamanki gibi Bozcaada'nın huzurlu, renkli, keyifli sokaklarında, restoranlarında en güzel yemeklerini yiyecekler, en güzel bayramlarını geçirecekler. Tatilciler önceden rezervasyon yaparlarsa daha iyi olur. Çünkü telefonlarımız oldukça yoğun bir şekilde çalmaya devam ediyor. İstanbul'a da yakın olmamız nedeniyle biraz daha kitle buraya doğru teveccüh gösteriyor" diye konuştu.

        İşletmecilerden Fahri Bulut da "Bozcaada her yıl, her bayram olduğu gibi tercih edilen tatil yerlerinden bir tanesi. Bütün esnaf bayram tatiline hazır. Gelecek misafirlerimizden de beklentimiz gelirken Bozcaada'ya GESTAŞ'tan hem geliş rezervasyonu hem de dönüş rezervasyonu yaptırılırsa online olarak çok daha rahat bir seyahat yaparlar" dedi.

        İşletmeci Cemil Günday ise "Bu sene bayram tatili dolayısıyla Bozcaada'da sezon biraz erken açılıyor. Dün itibariyle misafirlerimiz gelmeye başladı. İşletmeler olarak biz bayram için hazırız" diye konuştu.

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