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        Çanakkale'de 7'si çocuk 14 kaçak göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği, 7'si çocuk, 14 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:39 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:45
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        Çanakkale'de 7'si çocuk 14 kaçak göçmen kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği, 7'si çocuk, 14 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 16 Nisan'da Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alıp, harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik botu 'TCSG-8' gönderildi. Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği belirlenen lastik bot içindeki 7'si çocuk 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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