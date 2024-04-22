Çanakkale'deki 10 yıllık cinayet çözüldü; 9 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde 10 yıl önce bulunan cesedin, halıcı Zeynel Coşar'a (54) ait olduğu ve öldürüldüğü belirlendi. Jandarma, Coşar'ın eşi, çocukları, kardeşi ve yeğeninin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinden aşırı derece alkol alıp, eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığını, ailenin kazancını eğlence mekanlarında harcadığını ileri sürdükleri Coşar'ı iş yerinde öldürüp cesedini halıya sararak attıkları belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Lapseki ilçesine bağlı Balcılar köyü Kuruçeşme mevkisinde, 16 Ağustos 2014 tarihinde erkek cesedi bulundu. O dönem yapılan çalışmalarda cesedin kimliği ve olayın şüphelileri tespit edilemedi. İçişleri Bakanlığı tarafından faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması çalışması kapsamında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, dosyayı yeniden ele aldı.

DNA ÖRNEKLERİYLE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Bursa Büyükşehir Belediyesi Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen bu kişi ile İstanbul Adli Tıp Kurumu DNA Veri Bankası'nda bulunan yakınları için kayıp ilanı veren ailelerin DNA örnekleri eşleştirildi. Ekiplerin 4 aylık çalışmasıyla cesedin Zeynel Coşar'a ait olduğu saptandı. Ardından Coşar ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen şüpheliler belirlendi. Şüphelilere yönelik yapılan saha çalışmaları, teknik takip, HTS ve DNA eşleştirmesi sonucu, 'kasten öldürme' olayını gerçekleştiren, suça iştirak ve yardım ettiği tespit edilen eşi, çocukları, kardeşi ve yeğeninin de aralarında bulunduğu 9 kişiye yönelik, 19 Nisan'da, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 8'i Çanakkale, 1'i ise İstanbul'da yakalandı. Şüpheliler M.C., A.C., G.C., M.C., A.C., M.C., G.C., A.B. ve E.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.