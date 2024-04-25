Çanakkale'de 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü

ÇANAKKALEKara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşten önce katılımcılara, 57'nci Alay askerlerinin yemeği olan kırık buğday çorbası dağıtan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimiz o atmosferi görüyor, o zamanki o mücadelenin zorluklarını yaşananları hissediyor. Amaç bu toprakların gücünü, nasıl bir mücadele verildiğini anlatmak. Bakanlık olarak bunu sürekli gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda ülkenin dört bir yanından gençlerimizi Çanakkale gezileriyle buraya taşıyoruz " dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümü anma törenleri kapsamında 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesi Kocadere köyünde bulunan kamp alanında yürüyüş öncesinde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 57'nci Alay askerlerinin yemeği olan kırık buğday çorbası dağıttı. Bu sırada şehitlere saygı için top atışı gerçekleştirildi. Çorba dağıtımından sonra açıklamalarda bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, "Gençlerimiz o atmosferi görüyor, o zamanki o mücadelenin zorluklarını yaşananları hissediyor. Amaç bu toprakların gücünü, nasıl bir mücadele verildiğini anlatmak. Bakanlık olarak bunu sürekli gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda ülkenin dört bir yanından gençlerimizi Çanakkale gezileriyle buraya taşıyoruz. Geziyorlar, programlar yapıyoruz. Rehberler, tarihçiler buradaki destansı mücadeleyi anlatıyorlar. Bu topraklar kanla yoğrulmuş, destansı mücadele var, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları o zaman mücadelede yer aldılar. Tüm dünya ve batı medeniyetine, emperyalizme karşı büyük mücadele ortaya konduğu, dünyanın en güçlü donanmaları, ordularını burada yendiler. Herkese, tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' efsanesini anlattılar, gösterdiler. Geçmişimizle tarihimizle gurur duyuyoruz" dedi.

'GÜÇLÜ KALABİLMEK İÇİN, GÜÇLÜ BİR ORDUYA VE SAVUNMA SANAYİSİNE YAPIYA SAHİP OLUNMALI' Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü olmasını ve güçlü olması için gençlerin vatan bilincini, ülkenin, toprağın kıymetini, bu topraklar için neler feda edildiğini, binlerce şehit verildiğini bilinmesi gerektiğini ifade eden Bakan Bak, "Bu şehitlerin arasında Filistin, Suriye, Irak, Azerbaycan'dan da askerlerin olması pek çok insan için önemli. Bu coğrafyada güçlü kalabilmek için, güçlü bir orduya, savunma sanayisine güçlü bir yapıya sahip olunması gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gençlerin buraya gelmesi yönünde kendilerine yoğun talimatları olduğunu ifade eden Bakan Bak, "Yaşanan tarihi, destansı mücadeleyi öğrenmeleri, yaşamaları için projeler yapmamızı tavsiye ediyor. Alan başkanlığımızla beraber yeni projelerimizde bulunuyor. Daha fazla gencimizi buraya nasıl getiririz, konaklarız, bu tarihi destansı mücadeleyi nasıl anlatırız bununla ilgili de çalışmalarımız var. Bak, bu atmosferi görmenin hissetmek önemli olduğunu belirterek, 'Bu vatan kanla yoğrulmuştur' gerçekliğini burada gençlerimize yaşatıyoruz. Devam edeceğiz. Gençlerimizin ülke bilinci, ülke değerleri için çok daha değişik projelerle onu yaşatmayı, onların bu coğrafyanın kıymetini bilmesi, anlamasını, tarihini bilmesini, nereden geldiğini, ne kadar büyük mücadeleler verildiğini anlatmak için çabalar harcayacağız. Bunlar da önemli etkinlikler" diye konuştu.