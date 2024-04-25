Çanakkale'de 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü (6)

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümü anma programları kapsamında 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü kapanış töreni, SOLOTÜRK gösterisi ile son buldu. Gösteriyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş takip etti. F-16 pilotunun alçak uçuşu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

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