Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından saat 21.15'de yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazında bir gemide çıkan yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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