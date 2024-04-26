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        SOLOTÜRK pilotları, Çanakkale'de öğrencilerle buluştu

        TÜRK Hava Kuvvetleri gösteri timi SOLOTÜRK pilotları, Çanakkale'de İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini aktardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:55 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:00
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        SOLOTÜRK pilotları, Çanakkale'de öğrencilerle buluştu
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        TÜRK Hava Kuvvetleri gösteri timi SOLOTÜRK pilotları, Çanakkale'de İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini aktardı.

        Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Murat Bakıcı ve Binbaşı Yasin Dikkule, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Havacılık Kulübü tarafından İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilere tecrübelerini havacılık sektörüne ilişkin bilgilerini aktardı. Etkinliğe ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Söyleşi öncesi ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, SOLOTÜRK ekibine plaket verdi.

        'BU EKİBİ BİR ARAYA GETİRMEK ÖNEMLİ BİR FAALİYET OLDU'

        Programdan önce açıklamalarda bulunan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "SOLOTÜRK ekibini büyük bir beğeni ile izledik. Bugün de onlarla söyleşide bir araya geldik. Havacılık kulübümüzün bu etkinlikleri öğrencilerimiz için bir rol model olma imkanı sağlıyor. Özellikle ön lisans ve lisans seviyesindeki öğrencilerimiz ile bu ekibi bir araya getirmek önemli bir faaliyet oldu. Pilotların başarı hikayelerini onların kendi ağızlarından dinlemek bizim için çok kıymetli. ÇOMÜ'de havacılık, savunma sanayi, elektrikli araçlar anlamında önemli çalışmalar yapmaktayız. Devam eden Ar-Ge faaliyetlerimiz var. Özel sektörle yoğun çalışıyoruz. Bu anlamda böyle etkinlikler birçok öğrencimizin hayatının bundan sonraki aşamasına şekil vermesi açısından çok kıymetli. Ben güzel yeteneklerin burada motive edileceğini ve kendi kariyerlerinin şekilleneceğini düşünüyorum" dedi.

        'GÖSTERİLERİ KAAN İLE YAPMAK BİZLERİ GURURLANDIRACAK'

        Maneviyatıyla insanları büyüleyen Çanakkale'de olmaktan mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Binbaşı Murat Bakıcı, "Bizler sizleri temsil ediyoruz. Dünyanın her yerine gidiyoruz. Air Show'lara, fuarlara hepsine katılıyoruz. Şanlı bayrağımızı, sizleri her yerde temsil ediyoruz. Türk milletinin gücünü ve kudretini her yerde gösteriyoruz, öncelikle bunu bilin istiyoruz. Bu havacılık bir tutku, aşk. Şükürler olsun ki aşkla bağlandığımız, tutkumuz mesleğimiz oldu. İnşallah Allah'ın izniyle KAAN uçağımız ilk aşamasını kaydetti. Gökyüzünde yerini aldı. En kısa süre içerisinde de aktif olarak yerini alacaktır. SOLOTÜRK gösterilerinde milli muharip uçağımız KAAN uçağıyla yapmak da bizleri gururlandıracaktır" diye konuştu.

        'DÜNYAYA TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ'

        SOLOTÜRK 2'nci Gösteri Pilotu Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule ise "Silah ve Taktikler Filosu'nu da şöyle özetleyebiliriz; arabayı kullanmayı öğreniyorsunuz. B sınıfı ehliyeti alıyorsunuz ama ileri sürüş teknikleri var. Onları tamamlamak gerekiyor. Savaş pilotluğunda da bu böyle. Öğretmen oluyorsunuz, öğretmen seviyesine geliyorsunuz ama ileri seviyesi de var. İleri seviyesi de ne oluyor. Silah ve Taktikler Filosu'na atandınız, silah ve taktikler öğretmenliğini de tertip ediyorsunuz. Onun üzerine görev komutanlığı ile daha büyük grupları yönetme tertip ediyorsunuz. 72 uçakla Suriye'ye girmiştik. Afrin Harekatı düzenlemiştik. O aslında dünyaya Türk'ün gücünü gösterdi. Dimdik ayakta olduğumuzu, kimsenin bizi yıkamayacağını tüm dünyaya gösterdik. İşte bu kursu bizim filo veriyor. Silahlı taktikler öğretmeni nezdinde veriyor. Yaklaşık 6 ay sürüyor. 6 ay tamamen kendinizi kapatıyorsunuz" dedi.

        Program, pilotlar Binbaşı Murat Bakıcı ve Binbaşı Yasin Dikkule'nin öğrencilere tecrübelerini aktarması ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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