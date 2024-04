SOLOTÜRK pilotları, Çanakkale'de öğrencilerle buluştu

TÜRK Hava Kuvvetleri gösteri timi SOLOTÜRK pilotları, Çanakkale'de İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini aktardı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Murat Bakıcı ve Binbaşı Yasin Dikkule, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Havacılık Kulübü tarafından İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilere tecrübelerini havacılık sektörüne ilişkin bilgilerini aktardı. Etkinliğe ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Söyleşi öncesi ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, SOLOTÜRK ekibine plaket verdi.

'GÖSTERİLERİ KAAN İLE YAPMAK BİZLERİ GURURLANDIRACAK'

Maneviyatıyla insanları büyüleyen Çanakkale'de olmaktan mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Binbaşı Murat Bakıcı, "Bizler sizleri temsil ediyoruz. Dünyanın her yerine gidiyoruz. Air Show'lara, fuarlara hepsine katılıyoruz. Şanlı bayrağımızı, sizleri her yerde temsil ediyoruz. Türk milletinin gücünü ve kudretini her yerde gösteriyoruz, öncelikle bunu bilin istiyoruz. Bu havacılık bir tutku, aşk. Şükürler olsun ki aşkla bağlandığımız, tutkumuz mesleğimiz oldu. İnşallah Allah'ın izniyle KAAN uçağımız ilk aşamasını kaydetti. Gökyüzünde yerini aldı. En kısa süre içerisinde de aktif olarak yerini alacaktır. SOLOTÜRK gösterilerinde milli muharip uçağımız KAAN uçağıyla yapmak da bizleri gururlandıracaktır" diye konuştu.