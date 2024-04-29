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        Kamyonet çarpan bisikletteki üniversite öğrencisi Zeliha, hayatını kaybetti

        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde, kamyonet çarpan bisikletteki üniversite öğrencisi Zeliha Güneş (24), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:03 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:05
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        Kamyonet çarpan bisikletteki üniversite öğrencisi Zeliha, hayatını kaybetti
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        ÇANAKKALE’nin Eceabat ilçesinde, kamyonet çarpan bisikletteki üniversite öğrencisi Zeliha Güneş (24), yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, tedaviye alındı. Güneş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü S.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Konuyla ilgili ÇOMÜ Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, “Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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