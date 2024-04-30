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        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazada kamyonetin sürücüsü adli kontrolle serbest

        ÇANAKKALE'ninEceabat ilçesinde bisiklete çarparak üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in (24) ölümüne neden kamyonet sürücüsü S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:24 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:30
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        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazada kamyonetin sürücüsü adli kontrolle serbest
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        ÇANAKKALE'ninEceabat ilçesinde bisiklete çarparak üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in (24) ölümüne neden kamyonet sürücüsü S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaza, 28 Nisan'da gece saatlerinde ilçeye bağlı Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı. Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, S.Ç. gözaltına alındı. S.Ç. dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Zeliha Güneş'in, 5 Mayıs'ta düzenlenecek 11'inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yaptığı ortaya çıktı

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