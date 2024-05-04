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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Vietnam bayraklı tanker, römorkörler eşliğinde Şevketiye mevkisine demirletildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:05
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
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        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Vietnam bayraklı tanker, römorkörler eşliğinde Şevketiye mevkisine demirletildi.

        Yunanistan'dan Rusya'ya giden, 180 metre uzunluğunda Vietnam bayraklı, 'Sea Marine 1' isimli boş tanker, sabah saatlerinde 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan tanker, römorkör eşliğinde Şevketiye mevkisine demirletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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