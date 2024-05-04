Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Yunanistan'dan Rusya'ya giden, 180 metre uzunluğunda Vietnam bayraklı, 'Sea Marine 1' isimli boş tanker, sabah saatlerinde 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan tanker, römorkör eşliğinde Şevketiye mevkisine demirletildi.

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