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        'Çevre kirliliği artışı ipek böceği üreticiliğini olumsuz etkiliyor'

        TÜRKİYE genelinde artan çevre kirliliğinin ipek böceği üreticiliğini olumsuz etkilediğini belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:52 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:55
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        'Çevre kirliliği artışı ipek böceği üreticiliğini olumsuz etkiliyor'
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        TÜRKİYE genelinde artan çevre kirliliğinin ipek böceği üreticiliğini olumsuz etkilediğini belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanife Yandayan, "Çok fazla egzoz gazı, hava kirliliği, iklim değişikliği ve tarım ilaçlarının çok yoğun bir şekilde kullanılması dut ağaçlarındaki bu olumsuzlukların birikmesine sebep oluyor. İpek böceğinin larvaları da sadece dut yapraklarıyla beslendiğinden bunları vücutlarına akümüle ettikleri takdirde ölümleriyle karşılaşıyoruz. Böylelikle ipek böceği popülasyonu azalıyor" dedi.

        Türkiye genelinde artan çevre kirliliği birçok konuda olumsuzluğa neden oluyor. Bu kirlilikten ipek böceği üreticiliği de etkileniyor. Çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin ipek böceği popülasyonunda olumsuzluklara neden olduğunu söyleyen ÇOMÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanife Yandayan, üretimin yapılabilmesi için sağlıklı dut popülasyonuna ihtiyaç olduğunu vurguladı. İpek böceklerinin sadece dut yapraklarıyla beslendiğini ifade eden Prof. Dr. Yandayan, "İpek böceğinin tek bir konukçusu var. O da dut yaprakları. Ama dut ağaçları meyve ağaçlarının içinde veya peyzaj alanıyla ekildiği zaman çok fazla egzoz, hava kirliliği, iklim değişikliği ve tarım ilaçlarının çok yoğun bir şekilde kullanılması dut ağaçlarındaki bu olumsuzlukların birikmesine sebep oluyor. İpek böceğinin larvaları da sadece dut yapraklarıyla beslendiğinden dolayı bunları vücutlarına akümüle ettikleri takdirde ölümleriyle karşılaşıyoruz. Böylelikle ipek böceği üretim olanakları azalıyor" diye konuştu.

        'İPEK BÖCEKLERİNİN HASTALANDIĞINI GÖRÜYORUZ'

        Prof. Dr. Yandayan "İpek böceğini biz ürününden yararlandığımız bir böcek olarak kitle halinde yetiştirebiliriz ama sağlıklı dut plantasyonlarına ihtiyacımız var. Egzozdan uzak herhangi bir şekilde ilaçlanmamış alanlardan temin ettiğimiz takdirde yetiştirebiliriz. Aksi takdirde yumurtadan çıkan larvanın birkaç hafta sonra tam ipek böceğinin kozası ve kelebeğini görmeye yakın ipek böceklerinin hastalandığını görüyoruz. İpek böceği bir çevre indikatörüdür. İpek böceğinin yetişemediği alanlarda insanın da bulunmaması gerekiyor. Normal bir şekilde kültüre alınan bir böcek türü olduğundan yetiştiriciliğini yapabilmemiz için üretim ortamı sağlamamız gerekiyor. Yani dut ağaçlarını sağlıklı bir şekilde yetiştirdikten sonra bunun üretimini ancak yapabiliriz. Çevre kirliliğinden ve iklim değişikliğinden dolayı sağlıklı dut ağacı üretemediğimiz takdirde üretim alanları çok ciddi anlamda sınırlanıyor. Bu sebeplerden dolayı Çanakkale'nin merkezinde veya yoğun tarım ilacı uygulanan yerlerde ipek böceği üretiminin yapılması mümkün olmuyor" ifadelerini kullandı.

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