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        Çanakkale'de 4 katlı binada yangın

        ÇANAKKALE'de 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:27 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:30
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        Çanakkale'de 4 katlı binada yangın
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        ÇANAKKALE'de 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartmanın çatı katından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi. Yangın, Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 1 kişi ise ambulansla götürüldüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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