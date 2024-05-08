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        Çanakkale'de araç kiralama ihalesinde usulsüzlük iddiasına 3 gözaltı

        ÇANAKKALE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen araç kiralama ihalesinde bir firmanın araçların kilometreleri düşürerek katıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 18:23 Güncelleme: 08.05.2024 - 18:25
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        Çanakkale'de araç kiralama ihalesinde usulsüzlük iddiasına 3 gözaltı
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        ÇANAKKALE’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen araç kiralama ihalesinde bir firmanın araçların kilometreleri düşürerek katıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce düzenlenen yıllık 3 araç kiralama ihalesinde usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler Tekirdağ’da faaliyet gösteren bir firmanın ihale şartnamesinde belirtilen araçların 80 bin kilometrenin altında olması şartı için Tekirdağ'da bulunan bir oto sanayide araçların kilometrelerini düşürterek ihaleye katıldığını belirledi. Bunu üzerine Tekirdağ ve İstanbul'da dün yapılan operasyonlarda şüpheliler A.K., A.T. ve A.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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