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        Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

        ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:50
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        Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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        ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Gökçeada hattında yarın Gökçeada'dan saat 22.30 seferi, Kabatepe'den ise saat 21.00 seferi yapılamayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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