Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı: Çizginin iç tarafındaydık, yola çıkmamıştık

ÇANAKKALE'de, bisiklet turuna katılmak için antrenman yapan üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in (23) öldüğü kazanın görgü tanığı E.A., verdiği ifadede, "Zeliha'nın kullandığı bisikletin gidonuna kamyonetin kasası çarptı. Zeliha yere düştü. Biz olay sırasında yol çizgisinin (banket çizgisi) iç tarafındaydık. Hiçbir şekilde yola çıkmamıştık" dedi.

Kaza, 28 Nisan'da saat 19.00'da Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı. Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, S.Ç. gözaltına alındı. S.Ç. ertesi gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kazada ölen Zeliha Güneş'in, 5 Mayıs'ta düzenlenen 11'inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yaptığı öğrenildi.

'KAMYONET SÜRATLİ GEÇTİ' Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın görgü tanığı olan E.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. E.A. savcılıkta verdiği ifadede, "Olay günü Zeliha'yla birlikte bisiklet sürmek amacıyla Eceabat tarafına geçmiştik. Sapakta mola verdikten sonra yolumuza devam etmek amacıyla ana yola çıktık. Zeliha önde gidiyordu. Ben de birkaç teker arkasından artçı olarak bisiklet kullanıyordum. 20-30 metre gittikten sonra yanımda süratli bir şekilde kamyonet geçti. Kamyonetin rüzgarından etkilendim ancak bisikletin hakimiyetini kaybetmedim. Benimle aynı hizada bisiklet kullanan Zeliha'nın kullandığı bisikletin gidonuna kamyonetin kasası çarptı. Zeliha yere düştü" dedi.