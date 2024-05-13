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        Çanakkale'de, Yunanistan'ın geri ittiği 24 göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği can salındaki, aralarında çocukların da olduğu 24 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:07 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:10
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        Çanakkale'de, Yunanistan'ın geri ittiği 24 göçmen kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği can salındaki, aralarında çocukların da olduğu 24 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 8 Mayıs'ta, saat 10.20'de aldıkları, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-28' Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği can salındaki, aralarında çocukların da olduğu toplam 24 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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