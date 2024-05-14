Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda dün Zincirbozan mevkii önlerinde 10 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-9' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişi bulunan tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Lapseki’ye yanaştırıldı.

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