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        Eski eşini bıçakla yaralayan sanığa, indirimsiz 15 yıl hapis cezası

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde eski eşi Elif Gedik'i (35) bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Halil Karabıyık (36), indirim uygulanmadan 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:51 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:55
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        Eski eşini bıçakla yaralayan sanığa, indirimsiz 15 yıl hapis cezası
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        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde eski eşi Elif Gedik'i (35) bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Halil Karabıyık (36), indirim uygulanmadan 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 2 Eylül'de saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla yaşayan Elif Gedik, 2019 yılında boşandığı Halil Karabıyık tarafından çalıştığı markette bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan Gedik, iş yerinin karşısındaki başka bir markete kaçtı. Market sahibinin araya girmesiyle ölümden dönen Elif Gedik, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı, buradan da Çanakkale'ye sevk edildi. Olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan Halil Karabıyık, Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinden sonra sevk edildiği Ezine Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

        Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Karabıyık hakkında 'Öldürmeye teşebbüs', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Halil Karabıyık, şikayetçi Elif Gedik ve yakınları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Karabıyık'ın ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        ‘NİYETİM KÖTÜ OLSA ÖLDÜREBİLİRDİM’

        Mütalaaya ilişkin beyanı sorulan tutuklu sanık Halil Karabıyık, "4 ay kendimi tam olarak savunamadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Niyetim kötü olsa Elif'e bunu yapardım. Kaç kişi olursa olsun öldürebilirdim. 1 santim bıçak yarasıyla insan ölmez. Ben bıçağı demir tarafından tuttum. Eski eşim Elif'in yanına kızım için konuşmaya gittim. Olay anında Elif bana küfretti. Elin adamlarıyla yaptığı konuşma beni rahatsız etti. Kızımı almaya gittim. Konuşmak isterken bana hakaret ettiği için böyle bir eylemi gerçekleştirdim. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim" dedi.

        CEZASINDA İNDİRİM YAPILMADI

        Karabıyık’ın savunmasından sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Karabıyık, indirim uygulanmaksızın ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        'CAN GÜVENLİĞİMİZ ARTIK TEHLİKEDE DEĞİL'

        Duruşmanın ardından açıklama yapan Elif Gedik'in avukatı Enzer Özer, "Savcılık bugünkü duruşmada mütalaasında sanığın ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Biz de mütalaaya aynen katıldığımızı belirtip, en üst sınırdan cezalandırılmasını istedik. Mahkeme heyeti, sanığa 15 sene hapis cezası verdi. Aynı zamanda iyi hal indirimi de uygulamadı. Bu haklı hukuk mücadelemizde yanımızda olduğunuz için herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

        Adaletin yerini bulması nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Elif Gedik ise "Çocuklarım, benim ve ailemin 16 senedir yaşadığı korku, şiddet ve tehditler çok şükür ki, sona erdi. Can güvenliğimiz artık tehlikede değil" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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