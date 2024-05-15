Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 11'i çocuk, 35 göçmen kurtarıldı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 11'i çocuk, 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtardı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 11'i çocuk, 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtardı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, önceki gün, saat 09.00'da Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisiyle harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-24' Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 11'i çocuk, 35 kaçak göçmeni kurtardı.
Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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