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        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 11'i çocuk, 35 göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 11'i çocuk, 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:08 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:10
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        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 11'i çocuk, 35 göçmen kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 11'i çocuk, 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtardı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, önceki gün, saat 09.00'da Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisiyle harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-24' Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 11'i çocuk, 35 kaçak göçmeni kurtardı.

        Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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