'Prenses' adlı köpek, terk edilen yavru kediyi emziriyor
ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde 'Prenses' adlı köpek, annesi tarafından terk edilen yavru kediyi emziriyor.
ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde 'Prenses' adlı köpek, annesi tarafından terk edilen yavru kediyi emziriyor.
Ahmet Cengiz'in köpeği Prenses, annesi tarafından terk edilen yavru kediyi emziriyor. Gün içerisinde neredeyse hiç ayrılmayan ikiliyi görenler, o anları cep telefonu kamerası ile kaydediyor. Prenses'i kısırlaştırdıklarını söyleyen Ahmet Cengiz, "5 yaşına girdikten sonra, pansiyonda, hep odaların olduğu yerde duruyordu, yanımıza gelmiyordu. Sonra baktık ki bir kedi yavrusunu almış, kendi yavrusu gibi ilgileniyor. Sonrasında hiç anne olamayan Prenses'in memelerinden süt gelmeye başladığını ve yavru kediyi emzirdiğini gördük" dedi.
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