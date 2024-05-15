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        Sanayiye getirilen traktördeki su borusundan zehirli engerek yılanı çıktı

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine, bir traktör römorkuyla getirilen su borularından birinin içinden çıkan zehirli engerek yılanı sanayi esnafından biri tarafından yakalanıp, doğal ortamına bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:25 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:30
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        Sanayiye getirilen traktördeki su borusundan zehirli engerek yılanı çıktı
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        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine, bir traktör römorkuyla getirilen su borularından birinin içinden çıkan zehirli engerek yılanı sanayi esnafından biri tarafından yakalanıp, doğal ortamına bırakıldı.

        CHP'li Bayramiç İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren, ilçedeki sanayiye tarlasındaki su borularını getirdi. Traktörün römorkundaki su borularını indirirken birinin içinde zehirli engerek yılanı olduğunu fark etti. Kısa süreli paniğin ardından sanayide oto tamircisi olan Feridun Güneş (38), yılanı yakalayarak, doğal ortamına bıraktı. Güneş, "Büyük ihtimalle tarladan borunun içinde gelmiş bir yılandı. Köylü olduğum için alışığım. O nedenle yılandan korkmadım. Yakalamaktan da hiç çekinmedim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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