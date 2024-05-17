Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

        ÇANAKKALE Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'nda 12 engelli, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir günlük temsili askerlik yaparak, tezkere almanın heyecanını yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de engellilerin bir günlük askerlik heyecanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'nda 12 engelli, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir günlük temsili askerlik yaparak, tezkere almanın heyecanını yaşadı.

        Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, kentteki engellilere yönelik bir günlük temsili askerlik uygulaması yaptı. Temsili askerlik için 12 engelli başvurdu. Dün saat 08.00'den itibaren aileleriyle Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na gelen engelliler, ilk olarak asker tıraşı olup, askeri kıyafetlerini giydi. Ardından engellilerin askerlik eğitimi başladı. Bölük komutanı ve bölük astsubayı tarafından 12 engelliye, harp silah, yanaşık düzen eğitimi verildi. Daha sonra askerler, TCG Türkeli gemisini ziyaret edip burada gemi komutanından bilgi aldı.

        DENİZ MÜZESİ KOMUTANLIĞI'NDA YEMİN TÖRENİ DÜZENLENDİ

        Askerler yanaşık düzen eğitiminin ardından Deniz Müzesi Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Belediye Başkan Vekili İrfan Dehmen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerler ant içti.

        'DÜNYADA İLK VE TEK ÖRNEKTİR'

        Törende konuşan Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, "Kutsal vatani görevlerini yerine getirmek üzere bir dizi askeri eğitimden sonra yemin ederek saflarımıza katılan genç bahriyeliler için toplanmış bulunuyoruz. Bu özel günümüze teşriflerinizle bizleri onurlandırdınız. Temsili askerlik uygulaması asil Türk milletinin vatanına ve Cumhuriyeti'ne beslediği büyük sevginin göstergesidir. Engelli evlatlarımızın askerlik vazifelerini yerine getirmeleri yönüyle de dünyada ilk ve tek örnektir. İşte bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin garnizon komutanlıklarında yani memleketimizin dört bir köşesinde benzer programlar dahilinde askerlik çağındaki gönüllü kardeşlerimiz, evlatlarımız askerlik hizmetini yerine getirmektedirler. Bu kapsamda şehitler ve kahramanlar diyarı Çanakkale'de karşımızda bulunan 12 gencimiz de kutsal vatanı görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmek için biraz önce icra ettikleri askerlik yeminiyle milletimizin onurlu evlatları arasındaki yerlerini almışlardır" dedi.

        'BUGÜNÜ 1 YILDIR BEKLİYOR'

        Askere geldiği için çok sevinçli olduğunu söyleyen Arda Özayabakan, "Çanakkale'de askerlik görevimi yapıyorum. Çok mutluyum. Ailemle geldim. Bize kıyafetleri hediye ettiler" diye konuştu.

        Arda'nın babası Ömer Faruk Özayabakan ise "Arda bugünü 1 yıldır bekliyor. Çok mutlu oldu. Buradaki ilgi de çok güzeldi. Komutanlarımız bize çok yardımcı oldular. Çok mutluyuz. Arda'da bu konuda şu anda duygularını ifade etmekte zorlanıyor. Böyle bir hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        'DEDEM BUGÜNLERİ GÖRSEYDİ ÇOK SEVİNİRDİM'

        Törene katılan Alican Duman de "Vatani görevimi burada yapıyorum. Komutanlarım hep yardımcı oluyor. Gün içerisinde yemin töreni yapacağız. Yemin töreninden sonra döneceğiz. Ben askerlik yapmak istiyordum. Ama araya pandemi girdi. Dedem bugünleri görseydi çok sevinirdim. Dedem asker olmamı çok istiyordu" dedi.

        Vatani görevini yerine getirmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Mirza Çelik ise "Boğaz komutanlığında asker oldum. Vatani görevimi yapacağım. Her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        Programın sonunda engellilere, terhis belgeleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Evlendiler
        Evlendiler
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 12 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne temsili asker old...
        Çanakkale'de 12 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne temsili asker old...
        ÇOMÜ'de babadan oğula organ nakli gerçekleştirildi
        ÇOMÜ'de babadan oğula organ nakli gerçekleştirildi
        Çanakkale açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Sanayiye getirilen traktördeki su borusundan zehirli engerek yılanı çıktı
        Sanayiye getirilen traktördeki su borusundan zehirli engerek yılanı çıktı
        Gelibolu'da "Duyu Bütünleme Atölyesi" açıldı
        Gelibolu'da "Duyu Bütünleme Atölyesi" açıldı
        ÇOMÜ'de "Tazelenme Üniversitesi" işbirliği protokolü imzalandı
        ÇOMÜ'de "Tazelenme Üniversitesi" işbirliği protokolü imzalandı