Çanakkale'de engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

ÇANAKKALE Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'nda 12 engelli, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir günlük temsili askerlik yaparak, tezkere almanın heyecanını yaşadı.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, kentteki engellilere yönelik bir günlük temsili askerlik uygulaması yaptı. Temsili askerlik için 12 engelli başvurdu. Dün saat 08.00'den itibaren aileleriyle Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na gelen engelliler, ilk olarak asker tıraşı olup, askeri kıyafetlerini giydi. Ardından engellilerin askerlik eğitimi başladı. Bölük komutanı ve bölük astsubayı tarafından 12 engelliye, harp silah, yanaşık düzen eğitimi verildi. Daha sonra askerler, TCG Türkeli gemisini ziyaret edip burada gemi komutanından bilgi aldı.

DENİZ MÜZESİ KOMUTANLIĞI'NDA YEMİN TÖRENİ DÜZENLENDİ Askerler yanaşık düzen eğitiminin ardından Deniz Müzesi Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Belediye Başkan Vekili İrfan Dehmen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerler ant içti. 'DÜNYADA İLK VE TEK ÖRNEKTİR'

Törende konuşan Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, "Kutsal vatani görevlerini yerine getirmek üzere bir dizi askeri eğitimden sonra yemin ederek saflarımıza katılan genç bahriyeliler için toplanmış bulunuyoruz. Bu özel günümüze teşriflerinizle bizleri onurlandırdınız. Temsili askerlik uygulaması asil Türk milletinin vatanına ve Cumhuriyeti'ne beslediği büyük sevginin göstergesidir. Engelli evlatlarımızın askerlik vazifelerini yerine getirmeleri yönüyle de dünyada ilk ve tek örnektir. İşte bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin garnizon komutanlıklarında yani memleketimizin dört bir köşesinde benzer programlar dahilinde askerlik çağındaki gönüllü kardeşlerimiz, evlatlarımız askerlik hizmetini yerine getirmektedirler. Bu kapsamda şehitler ve kahramanlar diyarı Çanakkale'de karşımızda bulunan 12 gencimiz de kutsal vatanı görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmek için biraz önce icra ettikleri askerlik yeminiyle milletimizin onurlu evlatları arasındaki yerlerini almışlardır" dedi.

'BUGÜNÜ 1 YILDIR BEKLİYOR' Askere geldiği için çok sevinçli olduğunu söyleyen Arda Özayabakan, "Çanakkale'de askerlik görevimi yapıyorum. Çok mutluyum. Ailemle geldim. Bize kıyafetleri hediye ettiler" diye konuştu. Arda'nın babası Ömer Faruk Özayabakan ise "Arda bugünü 1 yıldır bekliyor. Çok mutlu oldu. Buradaki ilgi de çok güzeldi. Komutanlarımız bize çok yardımcı oldular. Çok mutluyuz. Arda'da bu konuda şu anda duygularını ifade etmekte zorlanıyor. Böyle bir hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. 'DEDEM BUGÜNLERİ GÖRSEYDİ ÇOK SEVİNİRDİM'