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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

        ÇANAKKALEBoğazı'nda makine arızası yapan Liberya bayraklı tanker, römorkörler eşliğinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 09:42 Güncelleme: 20.05.2024 - 09:45
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
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        ÇANAKKALEBoğazı'nda makine arızası yapan Liberya bayraklı tanker, römorkörler eşliğinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

        Bulgaristan'dan Mısır'a giden, 180 metre uzunluğunda Liberya bayraklı, 'Histria Atlas' isimli tanker, sabah karşı Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan tanker, römorkör eşliğinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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