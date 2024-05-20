Çanakkale'de toplu arı ölümleri

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde toplu arı ölümleri yaşanıyor. Kendisine ait 80 kovan arının büyük bir bölümünün öldüğünü belirten İskender Yıldırım (47), "Benim gibi 10'dan fazla arıcının kovanları aynı durumda" dedi.

İlçeye 3 kilometre uzaklıkta Bayramiç Barajı bölgesinde toplu arı ölümleri yaşandı. Bölgede arıcılık yapan İskender Yıldırım, "80 kovan arım var. Kontrol etmek için gittiğimde arıların büyük bir bölümünün öldüğünü gördüm. Ciddi bir arı ölümü başladı. Kovanlardaki arı sayısı 3'te 1'e düştü. Şu anda sönen kovanlarımız var. Benim gibi 10'dan fazla arıcının kovanları aynı durumda. Onların kovanlarındaki arılar da ölmüş. Ciddi bir arı katliamı var. Bütün arıcılar toplanıp, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne müracaat edeceğiz. Konu nedir, anlaşılacak. Arı dediğiniz şey, basit bir şey değil. Arılar dünyayı ayakta tutan bir canlı" diye konuştu.