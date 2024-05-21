Yunan unsurlarının geri ittiği 14 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 18 Mayıs'ta Ayvacık ilçesi açıklarındaki bir lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi alıp, harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik botu 'KB-20' gönderildi. Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği belirlenen 3'ü çocuk, 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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