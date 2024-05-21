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        Yunan unsurlarının geri ittiği 14 kaçak göçmen kurtarıldı

        İpekYAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 3'ü çocuk, 14 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:10
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        Yunan unsurlarının geri ittiği 14 kaçak göçmen kurtarıldı
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        İpekYAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 3'ü çocuk, 14 kaçak göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 18 Mayıs'ta Ayvacık ilçesi açıklarındaki bir lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi alıp, harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik botu 'KB-20' gönderildi. Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği belirlenen 3'ü çocuk, 14 kaçak göçmen kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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