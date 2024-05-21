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        Su altı fotoğrafçısı Dawson, 109 yıllık batıkları fotoğrafladı

        GELİBOLU Tarihi Sualtı Parkı'nda dalış yapan su altı fotoğrafçısı Alex Dawson, Çanakkale Savaşları'ndan kalma 109 yıllık batıkları fotoğrafladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:36 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:40
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        Su altı fotoğrafçısı Dawson, 109 yıllık batıkları fotoğrafladı
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        GELİBOLU Tarihi Sualtı Parkı'nda dalış yapan su altı fotoğrafçısı Alex Dawson, Çanakkale Savaşları'ndan kalma 109 yıllık batıkları fotoğrafladı. Dawson, "Dünyada çok az yerde Gelibolu'da olduğu gibi tarihi alana dalış yapabilirsiniz. Sığdan derine kadar birçok tarihi batık gemi var. Bunların çoğu gerçekten büyük. Dünyanın birçok yerinden dalgıçlar gelip Gelibolu'nun derinliklerindeki bu güzellikleri ve tarihi görebilirler" dedi.

        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak 3 yıl önce dalış turizmine açıldı. Çanakkale'nin savaş batıkları, 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. 109 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık dalış meraklıları tarafından keşfediyor. Su altı fotoğrafçısı Alex Dawson, dün ekibiyle Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda dalış gerçekleştirip, 109 yıl önceki tarihi fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

        ‘SIĞDAN DERİNE BİRÇOK TARİHİ BATIK VAR'

        2024 yılında dünyanın en iyi su altı fotoğrafçısı seçildiğini söyleyen su altı fotoğrafçısı Alex Dawson, "Derinlerdeki tarihi batıkları araştırmak ve görüntülemek için Ege'den Karadeniz'e uzanan boğaz bölgesine davet edildim. İlk dalışı az önce gerçekleştirdik ve çok güzeldi. Bu bölgede çok önemli tarihi olaylar yaşandı. Bu batıklara inildiği zaman burada birçok insanın hayatını yitirdiğini bilmek çok üzücü. Fakat batıklar ve proje çok güzel. Tanıtıp, paylaşıyor olmanız çok önemli. Dünyada çok az yerde Gelibolu'da olduğu gibi tarihi alana dalış yapabilirsiniz. Sığdan derine kadar birçok tarihi batık gemi var. Bunların çoğu gerçekten büyük. Dünyanın birçok yerinden dalgıçlar gelip Gelibolu'nun derinliklerindeki bu güzellikleri ve tarihi görebilirler. Önümüzdeki günlerde dalış yapmayı sürdüreceğim ancak yeterli gelmeyeceği içi tekrar geleceğime eminim. Dalış sırasında yaptığım çekimleri 350 binin üzerinde takipçimin olduğu sosyal medyamda paylaşacağım. Birçok teknik dalgıcın olduğu gruplarda paylaşacağım. Bu bölgedeki teknik dalış potansiyelinin tüm dünyaya anlatacağım. Su altında görülebilecek çok batık var. Lütfen bu bölgenin tanıtımı için buraya gelin ve bize yardımcı olun" dedi.

        'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın çok özel bir olduğunu söyleyen su altı fotoğrafçısı ve teknik dalıcı Ashley Peterson, "Osmanlı İmparatorluğu zamanına, 1'inci Dünya Savaşı'na dayanan batıklar var. Burası gerçekten duygu içeren bir yer. Sadece dünya savaşı batıkları yok aynı zamanda üzerinde mercanların gelişip, büyüdüğü başka ticari batıklar da var. Burada olmak çok keyifli" ifadelerini kullandı.

        'DALIŞ DENDİĞİ ZAMAN AKLA ÇANAKKALE GELECEK'

        Gelibolu Sualtı Parkı'nda çok önemli bir gün yaşadıklarını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Su altı fotoğrafçılığı konusunda şu anda dünyanın en iyisi Alex Dawson misafirimiz. Tarihi Alan Başkanlığı olarak yakın bir zaman önce faaliyete geçirmiş olduğumuz Gelibolu Sualtı Parkı, dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dünyada dalış dendiği zaman akla gelen çok önemli insanları, yetkin insanları, Gelibolu Sualtı Parkı'nda, Çanakkale'de ağırlamak istiyoruz. Gerçekten bu projeye çok inandık. Çünkü Gelibolu Sualtını Parkı'nda, suyun altında bir hazine, tarih yatıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan güzellikler yatıyor. 21 farklı dalış noktasıyla dünyada bu kadar zengin dalış noktası olan ve kolay ulaşılabilen başka bir yer yok. Dalış dendiği zaman akla Çanakkale gelecek. Su altı dendiği zaman akla Gelibolu Sualtı Parkı gelecek. Çanakkale'de dalış yapmak sadece bir suya dalmak değil, aynı zamanda bir zaman tünelinde, tarihin içerisinde bir yolculuk yapmak demektir. Başka su altı parklarında olmayan doğal güzellikler, bozulmamış su altı varlığı, zenginliğiyle beraber tarihsel kalıntılarla birlikte Gelibolu Sualtı Parkı, şu anda hak ettiği seviyeye gelmeye devam ediyor. Bundan sonra Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak da dünyada su altı camiasında söz sahibi olan, dalışta en iyi olanları Çanakkale'de Gelibolu Sualtı Parkı'nda ağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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