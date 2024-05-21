Su altı fotoğrafçısı Dawson, 109 yıllık batıkları fotoğrafladı

GELİBOLU Tarihi Sualtı Parkı'nda dalış yapan su altı fotoğrafçısı Alex Dawson, Çanakkale Savaşları'ndan kalma 109 yıllık batıkları fotoğrafladı. Dawson, "Dünyada çok az yerde Gelibolu'da olduğu gibi tarihi alana dalış yapabilirsiniz. Sığdan derine kadar birçok tarihi batık gemi var. Bunların çoğu gerçekten büyük. Dünyanın birçok yerinden dalgıçlar gelip Gelibolu'nun derinliklerindeki bu güzellikleri ve tarihi görebilirler" dedi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak 3 yıl önce dalış turizmine açıldı. Çanakkale'nin savaş batıkları, 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. 109 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık dalış meraklıları tarafından keşfediyor. Su altı fotoğrafçısı Alex Dawson, dün ekibiyle Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda dalış gerçekleştirip, 109 yıl önceki tarihi fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

‘SIĞDAN DERİNE BİRÇOK TARİHİ BATIK VAR' 2024 yılında dünyanın en iyi su altı fotoğrafçısı seçildiğini söyleyen su altı fotoğrafçısı Alex Dawson, "Derinlerdeki tarihi batıkları araştırmak ve görüntülemek için Ege'den Karadeniz'e uzanan boğaz bölgesine davet edildim. İlk dalışı az önce gerçekleştirdik ve çok güzeldi. Bu bölgede çok önemli tarihi olaylar yaşandı. Bu batıklara inildiği zaman burada birçok insanın hayatını yitirdiğini bilmek çok üzücü. Fakat batıklar ve proje çok güzel. Tanıtıp, paylaşıyor olmanız çok önemli. Dünyada çok az yerde Gelibolu'da olduğu gibi tarihi alana dalış yapabilirsiniz. Sığdan derine kadar birçok tarihi batık gemi var. Bunların çoğu gerçekten büyük. Dünyanın birçok yerinden dalgıçlar gelip Gelibolu'nun derinliklerindeki bu güzellikleri ve tarihi görebilirler. Önümüzdeki günlerde dalış yapmayı sürdüreceğim ancak yeterli gelmeyeceği içi tekrar geleceğime eminim. Dalış sırasında yaptığım çekimleri 350 binin üzerinde takipçimin olduğu sosyal medyamda paylaşacağım. Birçok teknik dalgıcın olduğu gruplarda paylaşacağım. Bu bölgedeki teknik dalış potansiyelinin tüm dünyaya anlatacağım. Su altında görülebilecek çok batık var. Lütfen bu bölgenin tanıtımı için buraya gelin ve bize yardımcı olun" dedi.