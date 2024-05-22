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        Direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen 15 yaşındaki Ege hayatını kaybetti

        ÇANAKKALE'ninBayramiç ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen Ege Zengin (15) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 07:15 Güncelleme: 22.05.2024 - 07:20
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        Direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen 15 yaşındaki Ege hayatını kaybetti
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        ÇANAKKALE'ninBayramiç ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen Ege Zengin (15) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 22.40'da ilçenin Ezine çıkışında meydana geldi. Ağaçköy istikametine ilerleyen Ege Zengin yönetimindeki 17 TG 632 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kaza sonucu motosikletten düşen Ege Zengin, yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ege Zengin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetii. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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