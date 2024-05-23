Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Rusya'dan Hindistan'a giden, 241 metre uzunluğunda Komorlar bayraklı, 'Hera 1' isimli tanker, sabaha karşı Çanakkale Boğazı'nda Zincirbozan mevkiinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-15' ve 'Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan tanker, römorkör eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

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