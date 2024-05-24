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        Çanakkale'de 7'si çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 7'si çocuk, 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:24 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:30
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        Çanakkale'de 7'si çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 7’si çocuk, 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 22 Mayıs’ta Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları tarafından lastik botta bulunan 7’si çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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