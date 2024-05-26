Otomobil, ağaca çarptı; sürücü ile arkadaşı öldü

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında ilçedeki Tavaklı İskelesi mevkisi yakınlarında meydana geldi. Selçuk Eşkin'in kullandığı 34 DT 2189 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Selçuk Eşkin ile yanındaki arkadaşı Metin Taneri'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemeler sonrası cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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