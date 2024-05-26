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        Otomobil, ağaca çarptı; sürücü ile arkadaşı öldü

        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Selçuk Eşkin (28) ile yanındaki arkadaşı Metin Taneri (34), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 26.05.2024 - 15:15
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        Otomobil, ağaca çarptı; sürücü ile arkadaşı öldü
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        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Selçuk Eşkin (28) ile yanındaki arkadaşı Metin Taneri (34), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında ilçedeki Tavaklı İskelesi mevkisi yakınlarında meydana geldi. Selçuk Eşkin'in kullandığı 34 DT 2189 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Selçuk Eşkin ile yanındaki arkadaşı Metin Taneri'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemeler sonrası cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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