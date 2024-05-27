Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen gemi, limana demirletildi

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Panama bayraklı genel kargo gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman'a demirletildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 08:17 Güncelleme: 27.05.2024 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen gemi, limana demirletildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Panama bayraklı genel kargo gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman’a demirletildi.

        Yunanistan’dan Kocaeli’ye giden, 83 metre uzunluğunda Panama bayraklı, ‘Anastasia’ isimli genel kargo gemisi, sabaha karşı Çanakkale Boğazı'nda Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne Türkeli römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman’a demirletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu
        63 yaşındaydı... Yakınları haber alamadı! Feci ölüm!
        63 yaşındaydı... Yakınları haber alamadı! Feci ölüm!
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        İşte şampiyonluk anları!
        İşte şampiyonluk anları!
        Doğum izni artacak mı?
        Doğum izni artacak mı?
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        İnsan beyni neden zamanla küçülüyor, zekamıza ne oluyor?
        İnsan beyni neden zamanla küçülüyor, zekamıza ne oluyor?
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        Ergin Ataman'lı Pana şampiyon!
        Ergin Ataman'lı Pana şampiyon!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        24 ayar şampiyon!
        24 ayar şampiyon!
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Çanakkale'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Çanakkale'de metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale'de metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı
        Zeybekçayır köyünde geleneksel hayrı yapıldı
        Zeybekçayır köyünde geleneksel hayrı yapıldı
        Otomobil, ağaca çarptı; sürücü ile arkadaşı öldü
        Otomobil, ağaca çarptı; sürücü ile arkadaşı öldü
        Seddülbahir Kalesi'nde "Aile ve Çocuk Dostu Müze" konulu panel düzenlendi
        Seddülbahir Kalesi'nde "Aile ve Çocuk Dostu Müze" konulu panel düzenlendi
        Bozcaada Belediyesinden "tiny house" kullanımının yasaklanmasıyla ilgili aç...
        Bozcaada Belediyesinden "tiny house" kullanımının yasaklanmasıyla ilgili aç...