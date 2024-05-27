Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen gemi, limana demirletildi

Yunanistan’dan Kocaeli’ye giden, 83 metre uzunluğunda Panama bayraklı, ‘Anastasia’ isimli genel kargo gemisi, sabaha karşı Çanakkale Boğazı'nda Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne Türkeli römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman’a demirletildi.

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