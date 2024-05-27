Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi Karanlık Liman'a demirletildi

Kocaeli’den Mısır’a giden, 184 metre uzunluğunda Marshall Adaları bayraklı, ‘Aydogan’ isimli konteyner gemisi, öğleden sonra Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu önlerinde dümen arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne Kurtarma-4 römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.