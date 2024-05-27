Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
ÇANAKKALE'ninBayramiç ilçesinde Kaz Dağları eteklerindeki tarım arazisinde çıkan yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı.
ÇANAKKALE'ninBayramiç ilçesinde Kaz Dağları eteklerindeki tarım arazisinde çıkan yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 20 dönüm alan zarar gördü.
Bayramiç ilçesi Çavuşlu köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. 1,5 saatte kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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