Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Bayramiç ilçesi Çavuşlu köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. 1,5 saatte kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.