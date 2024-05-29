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        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazada kamyonet sürücüsü asli ve tam kusurlu sayıldı

        ÇANAKKALE'de, bisiklet turuna katılmak için antrenman yaparken kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in (23) öldüğü kazanın bilirkişi raporu hazırlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 09:45 Güncelleme: 29.05.2024 - 09:50
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        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazada kamyonet sürücüsü asli ve tam kusurlu sayıldı
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        ÇANAKKALE’de, bisiklet turuna katılmak için antrenman yaparken kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in (23) öldüğü kazanın bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, sürücü S.Ç., kaza sırasında önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek, yakın takip kural ihlalleri nedeniyle asli ve tam kusurlu bulundu.

        Kaza, 28 Nisan'da saat 19.00 sıralarında Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı. 5 Mayıs'ta düzenlenen 11'inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yapan Güneş, kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan S.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, sürücü S.Ç., kaza sırasında önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek, yakın takip kural ihlalleri nedeniyle asli ve tam kusurlu bulundu.

        GÜNEŞ'İN KAZADA KUSURU YOK

        Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde şu değerlendirmeye yer verildi:

        “Bisikletler, üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa bisiklet yolunda, yoksa taşıt yolunun en sağ şeridini kullanmak zorundadırlar. Bisiklet sürücüsü maktule Zeliha Güneş, Kapatepe istikametinden Eceabat istikametine seyri sırasında, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen hususları ihlal etmediği, kurallara uygun bir şekilde bisiklet yolu olmayan kara yolunun en sağ şeridini kullandığı sırada, arkasından aynı istikamete giden kamyonet sürücüsünün arkadan çarpması sonucu, meydana gelen kazanın oluşumunda kusurlu olmadığı kanaatine varılmıştır. Sürücü kaza esnasında bu davranışı ile 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanununda yer alan sürücülere ait temel kusurlardan 56/1c maddesi (Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek) yakın takip kural ihlalleri nedeniyle asli ve tam kusurlu olduğu, bisiklet sürücüsü Maktule Zeliha Güneş, istikametine yolun sağında seyir halinde olduğu sırada, tespit edilen çarpma noktasından hareketle meydana gelen kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığı kanaatine varılmıştır."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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