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        Eski eşini bıçakla yaralayan sanık, indirimden yararlanmak için savunmasını değiştirmiş

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde eski eşi Elif Gedik'i (35) bıçaklayarak yaralayan Halil Karabıyık'a (36) verilen indirimsiz 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:49 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:55
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        Eski eşini bıçakla yaralayan sanık, indirimden yararlanmak için savunmasını değiştirmiş
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        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde eski eşi Elif Gedik'i (35) bıçaklayarak yaralayan Halil Karabıyık'a (36) verilen indirimsiz 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanığın eylemi öldürme kastı ile gerçekleştirdiği, soruşturma ve mahkeme aşamasında farklı beyanlarda bulunarak haksız tahrik hükümlerinden yararlanmak istediğinin anlaşıldığı, ancak mahkemenin sonradan değiştirilen beyanlara itibar etmediği belirtildi.

        Olay, geçen yıl 2 Eylül'de saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla yaşayan Elif Gedik, 2019 yılında boşandığı Halil Karabıyık tarafından çalıştığı markette bıçaklı saldırıya uğradı. Kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan Gedik, iş yerinin karşısındaki başka bir markete kaçtı. Elif Gedik, market sahibi ile vatandaşların araya girmesiyle ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Karabıyık tutuklandı. Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Halil Karabıyık, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası aldı. Cezada indirim uygulanmadı.

        'KULLANILAN BIÇAK ÖLDÜRMEYE ELVERİŞLİ'

        Davanın 10 sayfalık gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Bölümü tarafından düzenlenen 28 Eylül 2023 tarihli adli tıp raporunda 2 yaralanmanın mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir durum yarattığı ve etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde olmadığı belirtildi. Bıçaklandıktan sonra Elif Gedik'in kaçtığı, sanığın vatandaşlar tarafından engellenmesi sonucu eylemine son verdiği kaydedildi. Olayda kullanılan bıçağın öldürmeye elverişli olması, Gedik'teki darbe sayısı ve şiddeti, darbelerin vurulduğu bölgenin hayati önem taşıması, sanığın fiiline tanıkların araya girip, engellemesiyle son vermesi, olay sonrası sanığın Elif Gedik'e yönelik davranışları göz önüne alındığında; sanığın kastının öldürmeye teşebbüs olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

        KARARDA 'FARKLI BEYAN' VURGUSU

        Kararda ayrıca tanık B.G. ile sanık Halil Karabıyık'ın soruşturma ve mahkeme sürecindeki farklı beyanlarına dikkat çekildi. Soruşturma aşamasında Halil Karabıyık ile Elif Gedik arasında herhangi bir kötü söz, şiddet görmediğini söyleyen B.G.'nin, mahkeme aşamasında farklı beyanlarda bulunduğu tespit edildi. Karabıyık'ın Bozcaada'ya gelmeden önce Gedik ile telefonda tartıştığını, daha sonra gerçekleşen görüntülü aramada Gedik'in yanında gördüğü erkeğin 'Artık eşinin yeni kocası benim' dediğini söylediğini belirten B.G., bu olaydan sonra Bozcaada'ya giden Karabıyık'a, Gedik'in hakaret ve küfrettiğini ayrıca yüzüne tükürdüğünü söylediği mahkeme beyanlarında yer aldı.

        MAHKEMEDE SAVUNMASINI DEĞİŞTİ

        Halil Karabıyık'ın da soruşturma aşamasında Gedik'in yüzüne tükürdüğü, hakaret ve küfrettiğine dair bir beyanı olmadığı ancak mahkemede farklı savunma yaptığı kaydedildi. Mahkeme aşamasında savunma yapan Karabıyık'ın Gedik'in kendisine hakaret ve küfrettiğini, ayrıca yüzüne tükürdüğünü söylediği, eylemi bu nedenle gerçekleştirdiğini beyan ettiği kararda belirtildi. Gerekçeli kararın sonunda, sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlanmak için beyanlarını değiştirdiği, mahkemenin de sonradan değiştirilen bu beyanlara itibar etmediği vurgulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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