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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı

        ÇANAKKALEBoğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne, 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Eceabat'a yanaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:24 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:30
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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı
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        ÇANAKKALEBoğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne, 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Eceabat'a yanaştırıldı.

        Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde Nara Burnu önlerinde 9 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişi bulunan yelkenli tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Eceabat'a yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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