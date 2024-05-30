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        Çanakkale'de kız öğrenci yurdunda yangın

        ÇANAKKALE, Kredi Yurtlar Kurumu'nun kız öğrenci yurdunda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:45
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        Çanakkale'de kız öğrenci yurdunda yangın
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        ÇANAKKALE, Kredi Yurtlar Kurumu'nun kız öğrenci yurdunda yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yaklaşık 2 bin 500 kişilik Safiye Hüseyin Kız Öğrenci Yurdu'nun A Blok'unda, saat 09.30 sıralarında, yangın çıktı. Çamaşırhanedeki endüstriyel ütü makinelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın nedeniyle katlarda kalan tüm öğrenciler tahliye edildi. Alevler, yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. İhbarla adrese gelen Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmadı. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve Gençlik Spor İl Müdürü Ömer Kalkan da olay yerine gelip yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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