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        Denize uçan otomobilin sürücüsü öldü

        ÇANAKKALE'de, denize yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Pulat (55), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:27 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:30
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        Denize uçan otomobilin sürücüsü öldü
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        ÇANAKKALE’de, denize yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Pulat (55), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı Erenköy köyünün Karanlık Liman yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Pulat yönetimindeki 16 NZ 232 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu denize yuvarlandı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Pulat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Pulat'ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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