Denize yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı Erenköy köyünün Karanlık Liman yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Pulat yönetimindeki 16 NZ 232 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu denize yuvarlandı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Pulat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Pulat'ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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