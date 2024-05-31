Çankırı merkezli 'Mahzen-49' operasyonuna 32 tutuklama

ÇANKIRI merkezli 9 ilde düzenlenen 'Mahzen-49' operasyonu kapsamında; çete liderinin de arasında bulunduğu 32 kişi tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğünce, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tehdit', 'Korkutma ve zorla para alma amaçlı iş yeri kurşunlama', 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Silah ticareti' suçunu işleyen çeteye yönelik Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da 105 adrese yönelik özel harekat destekli 'Mahzen-49' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında çetenin elebaşı Durmuş Görmez'in de bulunduğu 50 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.